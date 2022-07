Els efectes psicològics dels incendis de la setmana passada en la població són ben evidents. Una mostra és la desena d'avisos que han rebut aquest diumenge els Bombers avisant de de columnes de fum. Tots ells han estat falses alarmes. S'han rebut del Pont de Vilomara, la majoria, però també de Monistrol, de Sallent, de Sant Joan de Vilatorrada, de Castellgalí i de Sant Fruitós de Bages. Dissabte també n'hi va haver algun.

L'incendi del Pont de Vilomara va començar avui fa una setmana i es va donar per estabilitzat dilluns al vespre i, per controlat, dimecres. Va afectar més de 1.700 hectàrees, 460 de les quals són del parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Dilluns va començar un altre incendi entre Manresa i el Pont de Vilomara que, en aquets cas, va cremar 46 hectàrees. Els Agents Rurals sospiten que el del Pont de fa una setmana i un que hi va haver el 12 de juliol a Sant Vicenç de Castellet podrien haver estat provocats, mentre que el de Bufalvent a Manresa el va causar un ocell que es va electrocutar.