Els Agents Rurals van fer més de 3.000 actuacions i van interposar un total de 102 denúncies entre els dies 15 i 25 de juliol, quan estava activada la fase d’alerta del Pla Especial d’Emergències d’Incendis Forestals a Catalunya coincidint amb un dels pitjors episodis d’alt risc d’incendi dels darrers anys.

El 70% d’aquestes actuacions es van fer en municipis amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, cosa que implica la suspensió d’activitats amb risc d’incendi forestal. Es van aixecar 102 denúncies per incompliments d’aquestes mesures. Sobretot, es tracta de denúncies per accedir a espais naturals tancats, ja sigui amb vehicle motoritzat o a peu, o per fer activitats de risc d’incendi forestal, però també per acampades o treballs forestals, entre altres. Entre les actuacions més destacades, hi ha la denúncia per fer un foc d’esbarjo amb safates portàtils a la plata de Sa Sabolla, a Cadaqués; una altra per accedir al Parc Natural de Montserrrat, i l’enlairament d’un globus aerostàtic entre Òdena i Aguilar de Segarra.

Entre el 15 i el 25 de juliol, es van produir a Catalunya 29 incendis forestals, que van afectar un total de 1.894,22 hectàrees. La major part corresponen a un únic incendi, el declarat al Pont de Vilomara el 17 de juliol i que va afectar una superfície de 1.754,51 hectàrees, de les quals 471,20 dins l’EIN Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El Cos d’Agents Rurals apunta la intencionalitat com a principal hipòtesi de la causa d’aquest incendi, que es va iniciar dins l’espai de tancament de l’espai natural.