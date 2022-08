Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest dimecres al matí, a les 6.40 h, un avís pel despreniment de maons des d'un cinquè pis a Martorell. Concretament, una desena de peces han caigut des de l'edifici situat al número 6 del carrer Sant Esteve Sesrovires.

Fonts dels Bombers expliquen que un cop al lloc, on hi han enviat una dotació, han avisat al tècnic municipal perquè revisi els danys. No hi ha hagut ferits a causa de l'incident.