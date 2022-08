Els Mossos han denunciat penalment un camioner, de 55 anys, per conduir de forma temerària. Els fets van passar a principis de juny a la carretera C-62, dins el terme municipal d'Olost (Osona). Una família amb un nadó de 2 mesos circulava amb el seu vehicle en direcció a Berga quan, de sobte, un camió de gran tonatge va fer un avançament en línia contínua i va envair el seu carril. El conductor del turisme va haver d’arrambar-se al voral de la carretera per no col·lidir frontalment.

Denunciem penalment un camioner 👇 per avançar en línia contínua i posar en perill un turisme que circulava en sentit contrari a la C-62, a Olost pic.twitter.com/qLi7XNNsqZ — Mossos (@mossos) 3 de agosto de 2022 Els fets es van enregistrar amb una càmera de vídeo que hi havia instal·lada a l’interior del turisme. Els afectats van denunciar els fets als mossos i els agents van poder identificar el conductor del camió, que va quedar denunciat penalment.