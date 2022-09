Era fosc, s'acostava mitjanit i, tot i que alguns ja eren dormint, encara hi havia veïns que estaven desperts quan una nena de 3 anys es va precipitar des d'un cinquè pis ahir a la nit a Manresa. La menor, que viu en un quart de la carretera del Pont de Vilomara, es va desplaçar tres edificis, del número 49 al 39, a través dels terrats i les teulades fins a arribar al punt des d'on van caure.

"Estàvem mirant la televisió, es va sentir un cop i vam sortir al balcó a veure què havia passat. Al carrer vam veure una nena estirada a terra i, al costat, la seva mare cridant" ha relatat una veïna de l'àtic del costat del bloc des d'on va caure la menor. Aquest migdia, la petita seguia en estat crític a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Altres testimonis també van escoltar el soroll de la caiguda i van presenciar els moments posteriors a l'accident. Van ser molts els qui es van quedar mirant fins que tots els serveis d'emergència van marxar gairebé a la una de la matinada, dues hores després dels fets. Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta per esbrinar què va passar, tot i que ja s'ha descartat la intencionalitat.

Hi ha hagut altres veïns que fins aquest matí desconeixien que la nena s'havia desplaçat del número 49 fins al 39 abans de precipitar-se al buit. "Pensàvem que havia caigut del tercer pis d'aquest edifici" ha comentat una veïna de l'immoble. L'expectació per saber què ha passat ha crescut al llarg de la jornada. Un dubte recurrent entre el veïnat era entendre què hi feia la nena a les onze de la nit al terrat de l'últim pis de l'edifici.

Agents de la policia catalana han entrat al matí als dos blocs afectats, el 39 i 49, en diverses ocasions per captar des de l'àtic imatges per a la investigació que estan duent a terme per entendre les circumstàncies. Mentre, la gent que passava pel carrer aquest matí, observava durant uns segons l'escena abans de continuar el seu camí.