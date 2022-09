Un jove de 18 anys i amb discapacitat intel·lectual desaparegut aquest passat diumenge al matí a Canet de Fals ha estat localitzat aquesta tarda a Tordera, segons fonts familiars. Arran de la desaparició del jove, es va activar un ampli dispositiu de recerca per part dels diferents serveis d’emergències.

El noi, de 18 anys i que té una discapacitat intel·lectual, va marxar el diumenge al matí de casa seva, a la urbanització de Canet de Fals, a Fonollosa. Al vespre encara no havia tornat. Davant d’aquesta situació els seus familiars, a les 21:50h, van alertar els serveis d’emergències que el mateix diumenge a la nit van començar a cercar-lo per la zona. El dispositiu, coordinat des del pavelló poliesportiu de Sant Joan, estava format per Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada s'ha ampliat aquest matí. Hi han participat helicòpters dels diferents cossos així com també membres del GRAE i la unitat canina dels Bombers.

Cap a les quatre de la tarda, els Bombers de la Generalitat han anunciat que aturaven el dispositiu de recerca a l’espera de nous indicis que permetessin saber on es podia trobar el jove, ja que la recerca s’estava fent una zona molt àmplia, sense que hi hagués indicis de si podia trobar-se en un punt concret. Durant la tarda, apareixia sa i estalvi a Tordera, segons fonts familiars.

La recerca ha estat molt visible a la urbanització de Canet de Fals i també a la carretera que la uneix amb Sant Joan de Vilatorrada on el pas de vehicles de Bombers i Mossos era molt més freqüent de l’habitual.

Els serveis d’emergències han difós una foto i la descripció del jove per les xarxes socials, tot demanant col·laboració ciutadana per tal de torbar-lo.

Francisco Javier desapareció ayer por la mañana en Fonollosa (Bages). Ayúdanos a encontrarlo. pic.twitter.com/ZVjA1VIstT — Mossos (@mossos) 26 de septiembre de 2022

Una testimoni ha explicat a Regió7 que el jove havia estat el diumenge, cap a les 4 de la tarda, en un bar de Sant Joan de Vilatorrada. Allà, els va demanar diners i li van donar un entrepà i una Coca-cola. El jove els va explicar que era de Canet de Fals i es van oferir a portar-lo a casa seva. El noi, però, ho va rebutjar i els va dir que preferia fer una volta mentre menjava l’entrepà. Un altre punt on també va ser vist el diumenge és a l’alçada de la gossera Goscan, situada al peu de la carretera que uneix la urbanització amb Sant Joan. Ahir al matí, hi van passa rels membres de la unitat canina, tot i que no va servir per trobar el jove.