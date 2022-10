Delgado i els altres acusats apel·len a la "inviolabilitat parlamentària" perquè s'anul·li el judici a la Mesa del Parlament

Les defenses dels exmembres de la Mesa del Parlament, entre els quals hi ha la bagenca Adriana Delgado, han apel·lat a la "inviolabilitat parlamentària" per demanar la nul·litat del procés per desobediència greu al Tribunal Constitucional, en el qual estan encausats i que per tant no se celebri el judici. En el marc de la inviolabilitat que afecta les activitats parlamentàries fins i tot quan es deixa de ser diputat, argumenten que no se'ls pot jutjar ni al TSJC ni en cap altra jurisdicció. La primera sessió de la vista oral s'ha celebrat aquest dimecres al matí al Tribunal Supeior de Justícia de Catalunya (TSJC) i ha estat dedicada a les qüestions prèvies.

En la primera part de la sessió, tant la fiscalia com les defenses de tres dels acusats, la de Delgado, la de l'expresident i ara conseller Roger Torrent i la de Euseubi Campdepedrós han demanat l'ajornament de la vista oral ja que la setmana passada la fiscalia va recórrer la recusació de Carlos Ramos i a les parts se'ls va donar un termini de 10 dies, que encara no ha conclòs, perquè es pronunciessin. Consideren que hi ha el risc que si l'incident prospera, això pugui acabar comportant la nul·litat del judici i que s'hagi de repetir, fet que els podria perjudicar en la seva estratègia de defensa. Qui no s'hi ha adherit és Josep Costa, que a més, en una situació gairebé inèdita ell mateix es representa com a advocat. Aquesta situació ha comportat una pausa d'una mitja hora i el tribunal ha decidit continuar la vista.

En aquesta segona part, les defenses dels quatre acusats han posat l'èmfasi en demanar la nul·litat del procés penal apel·lant a la "inviolabilitat parlamentària". En un primer moment, el president del tribunal, Carlos Mir, ha respost que aquesta qüestió es resoldria en la sentència. Les defenses però han respost que gaudir d'inviolabilitat parlamentària vol dir que el tribunal no els pot jutjar i en conseqüència ni condemnar ni absoldre. Costa, que ha fet una llarga exposició, també ha posat l'incés que aquesta "inviolabilitat" afecta el conjunt de la institució parlamentària, que inclou els diputats i treballdors, tot destacant que els testimonis citats per a la sessió de demà tenen alguna d'aquestes condicions. La resta de defenses s'hi han adherit.

Les defenses de Delgado, que està representada per la lletrada Olga Arderiu, Campdepadrós i Costa consideren també que se'ls vulnera el dret al jutge determinat per llei. Tot i que en el moment dels fets que ara es jutgen ells eren diputats, i per tant aforats, i han de ser jutjats pel TSJC, en aquests moments han perdut aquesta condició de manera que consideren que el seu cas hauria d'estar en mans de la justícia ordinària. També han posat de manifest que Jesús Maria Barrientos, que havia de presidir el tribunal però va ser recusat, és qui va admetre a tràmit la querella.

L'advocada de Delgado també ha manifestat que en el seu cas concret no se la va interrogar de tots els fets dels se l'acusen. Les mocions, una sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya i una altra sobre la monarquia, es van debatre en dues sessions diferents de la Mesa i a Delgado no se li va preguntar per una d'aquestes reunions. Per la seva banda, Costa, ha instat al tribunal a trobar "un sol cas d'un país decent" en el qual es jutgi la "inviolabilitat parlamentària".

Les defenses també han recorregut a la independència del poders. El delicte del qual estan acusats és per desobediència al Tribunal Constitucional, però Costa ho ha qüestionat: "si hi ha separació de poders no hi ha desobediència" perquè el TC no pot condicionar l'activitat del poder legislatiu. Les defenses també han insistit en "vulneració de drets fonamentals" i segons ha dit Costa, el judici es fa perquè les dues resolucions "molestaven a Pedro Sánchez" en campanya electoral. També ha assegurat que "no perseguiran a ningú per fer unes resolucions que diguin el contrari" de les dues que la Mesa va admetre a tràmit.

Expulsió de VOX

Les defenses també han demanat que s'expulsi VOX d'aquesta causa. La formació ultradretana està personada com a acusació particular. La defensa de Delgado va assegurar que el partit "no té un interès general sinó polític i electoral".

Per la seva banda, la fiscalia i el mateix advocat de VOX s'han oposat a la seva expulsió de la causa. Pel que fa a la petició d'anul·lar el procés per "inviolabilitat", ha volgut diferenciar les votacions i les opinions expressades pels diputats de les tramitacions de les propostes. Ha assegurat que el fiscal ha argumentat que en l'estratègia de les defenses "tot va encaminat per la no celebració del judici". El tribunal ha anunciat que demà, a les 10 del matí, anunciarà com resol les qüestions plantejades.