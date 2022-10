El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va reclamar ahir a la tarda al govern espanyol que impulsi canvis legislatius per tal de facilitar els desallotjaments en els casos de les ocupacions delictives.

Després de reunir-se amb l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, Elena va instar el PSOE i Unides Podem a impulsar una reformat de la Llei sobre Propietat Horitzontal i també de la Llei d’Enjudiciament Civil. Es tracta de dos canvis que el titular de la cartera d’Interior considera «imprescindibles» per tal que els diferents cossos policials «tinguin eines per fer front a les ocupacions» que estan vinculades a la delinqüència.

Elena va assegurar que s’ha «posat al costat dels ajuntaments» que també reclamen més eines per lluitar contra aquest tipus d’ocupacions.

Fa menys d’una setmana, els alcaldes metropolitans es reunien amb representants de la majoria de grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per instar-los a canviar les lleis per tal de combatre les ocupacions conflictives.

Entre d’altres demandes, els alcaldes reclamen que hi hagi canvis legals que habilitin els jutges per tal que puguin ordenar desallotjaments exprés en un màxim de 48 hores si els ocupes no aporten cap documentació que legitimi la seva estada a l’immoble en qüestió.