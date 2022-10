Un vehicle s'ha cremat totalment a Masquefa aquesta matinada de dijous. El foc s'ha declarat entorn les 4 h i ha deixat el vehicle, que estava estacionat a l'exterior de la masia Can Valls, completament calcinat. Bombers hi ha enviat una dotació, que ha treballat durant una hora per apaivagar les flames. No s'han hagut de lamentar afectacions personals, segons han detallat fonts de Bombers.