Els Mossos d'Esquadra han arrestat a Martorell un veí de la ciutat de 46 anys que tenia una ordre internacional de detenció emesa per les autoritats del Marroc per un delicte de tràfic il·legal de persones i immigració clandestina. Se li atribueix haver organitzat una operació per portar diverses persones en llanxa a motor des del Marroc cap a Espanya el setembre del 2017. Cadascuna d'aquestes persones hauria pagat 10.000 dirhams -equivalents a 946 euros-. Les autoritats marroquines havien informat de la possible presència de l'home a Catalunya. Els Mossos van constatar que acumulava diversos antecedents i que s'havia instal·lat a Martorell. L'arrest va ser el 7 d'octubre i el jutge va decretar l'ingrés a presó a l'espera de ser extradit.

Entre els antecedents policials, l'arrestat acumulava casos de delictes contra el patrimoni i de maltractament en l'àmbit de la llar. El Grup de Recerca Activa de Fugitius dels Mossos d'Esquadra va prioritzar la investigació sobre l'home fins que va arrestar-lo el dia 7 quan sortia de casa seva a primera hora del matí.