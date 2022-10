Les acusacions del cas Neymar 2 han defensat aquest dilluns a l'última sessió del judici a l'Audiència de Barcelona que el fitxatge del brasiler pel Barça va ser fraudulent, ja que va amagar el veritable import de la transacció. Segons els advocats del sindicat brasiler de futbolistes, que tenia dret al 0,8% del fitxatge, i de l'empresa DIS, que havia de cobrar el 40%, el club blaugrana va fer "trampa" i va "subornar" el jugador perquè refusés qualsevol altra oferta que no fos la seva, encara que fos més beneficiosa pel Santos i per DIS. DIS i el sindicat són les úniques acusacions, després que divendres la fiscalia retirés la seva. El judici acaba aquest dilluns a la tarda amb el torn dels acusats i el dret a l'última paraula.

L'advocat de la Federació d'Associacions d'Atletes Professionals (FAAP) del Brasil ha criticat la fiscalia per retirar l'acusació. El lletrat diu que els drets federatius han de ser per a qui pagui més, no pas per qui ha "subornat per sota la taula", en referència al pagament del Barça a Neymar de 40 milions d'euros. De fet, considera que al Barça i al pare de Neymar se'ls "va ocórrer la drecera, la trampa" de pagar al jugador per refusar ofertes millors d'altres clubs, i fins i tot estalviar-se diners. "Van acordar d'amagat al Santos i a DIS refusar tota proposta de traspàs", ha assegurat. "Això és suborn, corrupció", ha reblat.

Per avalar la seva tesi, s'ha basat en les primeres declaracions a instrucció de Rosell i Bartomeu, on van admetre que van avançar 40 milions al jugador per "protegir" el futur fitxatge.

L'advocat de l'empresa DIS, Eliseo Martínez, ha reiterat aproximadament els mateixos arguments, incidint en l'incompliment de les normes de la FIFA. Igualment, ha dit que el mercat de fitxatges de futbol ha de tenir lliure competència, encara que hi hagi clàusules de rescissió. El fet que els jugadors puguin acabar decidint per a qui fitxen, no pot trencar aquest mercat ha dit. Així, ha posat d'exemple que els grans despatxos d'advocats o els grans hospitals també es disputen fitxatges de lletrats o metges, però no per això es vulnera la lliure competència.

DIS demana fins a set anys de presó per a l'expresident del Barça Sandro Rosell per estafa i corrupció entre particulars, quatre anys i mig per a l'expresident Josep Maria Bartomeu i dos anys i mig per al davanter del PSG. Al Barça li demana 58 milions de multa i d'indemnització.