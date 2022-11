Renfe treballa aquest dilluns amb serveis mínims en hores punta per la vaga del sindicat CGT. Concretament, entre les 06.00 h i les 09.30 h i les 17.00 h i les 20.30 h estaran protegits un 66% dels trajectes, mentre que en la resta de la jornada es garantiran un 33% dels desplaçaments. L'aturada es repetirà aquest divendres 11 de novembre.

La protesta no compta amb el suport dels sindicats majoritaris de Renfe –CCOO, UGT i Semaf-, que van desconvocar la vaga perquè la direcció de l'empresa es va comprometre a desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu, que planteja, entre altres, l'increment salarial del 3,5% amb efectes a 1 de gener d'aquest any.

Pel que fa als trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat, els serveis mínims decretats són del 72% dels trens afectats. Per als trens Avant, el servei mínim és del 65%. Els horaris per als dies en que hi ha vaga es poden consultar a la pàgina web i les aplicacions de Rodalies i Renfe.