Una persona ha resultat ferida aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a Moià. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, el vehicle de l'afectat circulava al voltant de les nou del matí per l'N-141c quan, per motius que encara es desconeixen, ha sortit de la via al quilòmetre 21.

El conductor del cotxe accidentat ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Segon accident a l'N-141c en 24 hores El d'avui és el segon accident que es produeix en aquesta via en menys de 24 hores. Ahir, un camió que transportava porcs va bolcar a 2/4 de deu del matí a la rotonda que dona accés a Navarcles. El conductor del vehicle va resultar ferit de caràcter lleu.