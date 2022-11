La caminada solidària dels Mossos "Fem el camí al teu costat" va celebrar 10 anys el passat 13 de maig i ho va fer amb xifres rècord de participació i de recaptació. De fet, aquest dijous els Mossos han donat a conèixer la recaptació de l'edició d'enguany, que va ser de 76.826 euros. De cara a l'edició del 2023, la caminada presenta importants novetats com el canvi de dia, els beneficiaris de la recaptació, la creació d'un llibre i també renova els padrins.

Així, l'11a edició de la caminada solidària es celebrarà el 29 d'abril. Serà la primera vegada que es fa en dissabte amb l'objectiu d'augmentar-ne la participació. Tot i això hi haurà inscripcions limitades. Per altra banda, els serveis d’oncologia d’Althaia de Manresa, del Consorci Hospitalari de Vic, del Consorci Sanitari de l’Anoia i de l’Hospital St. Bernabé de Berga continuaran sent els beneficiaris de la recaptació, però a ells s'hi suma la fundació Mossos d'Esquadra, creada fa només uns mesos, que treballa per promoure i fomentar l’acció social del cos de Mossos d’Esquadra, entre altres objectius. Per ajudar en la recaptació també es crearà un llibre repassant les passades 10 edicions.

En aquesta edició els padrins seran l'investigador biomèdic manresà Joan Pere Cardona i la meteoròloga berguedana Gemma Puig. Aquest dijous, de fet, han estat els primers d'estrenar la samarreta de la propera edició, que serà de color groc.