L'activitat i el moviment de persones a la regió de l'Alt Pirineu i Aran està en dinàmica ascendent i això es tradueix en un major risc d'accidents. De fet, durant el 2021 es van produir més de 29.000 incidents en la zona de l’Alt Pirineu i l’Aran, dels quals en un 53% es van activar recursos sanitaris. A banda, en aquest mateix territori es van realitzar més de 130 rescats de muntanya per part de l’equip conjunt SEM-Bombers.

Amb l'objectiu d'actualitzar i millorar els coneixements en Incidents de Múltiples Víctimes (IMV) així com en d’altres protocols d’actuació davant incidents en la muntanya aquest dijous el SEM i l’Hospital Comarcal del Pallars (HCP) han reunit mig miler de sanitaris a Tremp en la celebració de les Jornades d’Emergències als Pirineus. Aquesta IV edició se centra en els incidents al Pirineu i aplega 500 professionals de l’àmbit sanitari, dels quals, prop de 200, han seguit l’efemèride en format online.

La IV Jornada d’Emergències al Pirineu, "Incidents al Pirineu", va dirigida al personal de diversos centres sanitaris que desenvolupa la seva tasca en l’àmbit de les urgències i/o emergències bé sigui directa o indirectament al territori. En aquesta línia, Miquel Abrantes, gerent del Servei Català de la Salut de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha recordat que al Pirineu "aquest tipus de jornades cobren especial importància atès que és un territori fronterer". Al mateix temps, Abrantes també ha destacat que "aquesta jornada ha estat possible gràcies a la valuosa col·laboració entre diferents entitats, com l’Hospital Comarcal del Pallars, el SEM, la Regió Sanitària, GSS i altres empreses col·laboradores que han aportat recursos i professionals per tal que es puguin fer els exercicis pràctics".

Partint de l’experiència dels treballadors sanitaris a escala prehospitalària i hospitalària, el programa compta amb 5 taules rodones per tractar la gestió d’Incidents de Múltiples Afectats (IMA) al territori de l’Alt Pirineu, la coordinació dels equips aeris i terrestres en incidents de muntanya i per aprofundir en casos reals d’accidents al territori, tractant "temes cabdals en el nostre entorn, com són la hipotèrmia, l’ofegament o les ferides per armes de foc", declara Eduard Sanjurjo, director assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars (HCP). A banda es fa una aproximació del procediment d’IMA i els incidents de muntanya, "que comencen des de la coordinació d’un rescat i s’acaben presentant tres casos pràctics viscuts per l’equip assistencial de l’helicòpter de Tremp", explica Montserrat Navarra, sotscap territorial del SEM a Lleida i Alt Pirineu i Aran.

Tanquen la jornada 10 tallers impartits per professionals de la regió sanitària, de l’HCP i del SEM per posar en pràctica els diferents coneixements sobre actuacions que poden derivar-se d’un accident en les zones aïllades i de muntanya. També es treballen habilitats no tècniques com el lideratge o el treball en equip, simulacions per a la correcta immobilització del pacient traumàtic, i s’ha fet un repàs de les bones i males pràctiques en l’aplicació dels primers auxilis. Per tal d’apropar el funcionament de les Centrals de Coordinació Sanitària, un dels tallers mostra en directe l’actuació d’una taula de coordinació de CECOS. Tanmateix, aquesta edició també consta d’un curs Disaster Role dirigit a 20 professionals del territori.

"Aquesta jornada és molt important perquè quan hi ha incidents a les zones de muntanya la gravetat de les mateixes canvia respecte a la resta de territoris, ja sigui per la distància o per l’accessibilitat al lloc de l’incident. La formació continuada i l’entrenament fa que millori la resposta per part dels equips assistencials", recalca Navarra.

Les Jornades d’Emergències del Pirineu neixen el 2012 de l’interès dels professionals del SEM de la zona del Pirineu de Lleida de compartir tant experiències com procediments d’actuació amb d’altres intervinents en matèria d’urgències i emergències. La gent que treballa al Pirineu ha de ser coneixedora de les peculiaritats de l’assistència sanitària a la muntanya i els seus escenaris i les característiques pròpies dels seus incidents.