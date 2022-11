La xifra de denúncies i de fets relacionats amb la violència masclista a la Catalunya Central demostra que aquest any està en alça. Tot i això, la responsable del Grup Regional d'Atenció a les Víctimes (GRAV) dels Mossos d'Esquadra a la Catalunya Central, Alba Castells, destaca que això no indica un increment de la violència en si, sinó que reflexa que la societat és més conscient de la necessitat de denunciar aquests fets. "Són fets que sempre han existit i el problema era que a vegades no es denunciaven", explica a Regió7.

"La denúncia només és el primer pas. A partir d’aquí hem d’aconseguir que la dona pugui anar a un lloc on la puguin ajudar psicològicament i evitar que torni a caure en una relació de parella del mateix estil. Per això els GAV estan a darrere de la víctima, de la seva família i del seu entorn", destaca Castells sobre la importància de l'acompanyament de la víctima. En aquest sentit els GAV, presents a totes les comissaries, fan una important tasca de suport emocional i de xarxa per la víctima però també treballen a nivell policial a través de la protecció a la dona i els seus fills, si és que en té.

Els GAV comencen a actuar en el mateix moment que s’engega un procediment policial, hi hagi denúncia o no. En aquell moment es comença a fer un seguiment del cas que consisteix en assessorar la víctima sobre els seus drets, orientar-la sobre la resta de recursos assistencials que hi poden haver al seu territori i alhora es fa una valoració del risc per si se li ha de donar una protecció policial. Per altra banda es fa tot un seguiment del procés judicial. Per exemple, si una víctima ha denunciat i l’agressor entra a presó, es fan gestions amb les oficines de l’entorn penitenciari perquè en el cas que tingui una sortida del centre s’avisi a la victima.

Castells explica que més enllà dels GAV de cada comissaria, els Mossos d'Esquadra han creat alguns canals en els últims anys per tal de poder establir un contacte directe amb les víctimes via internet. Així tenen un contacte de Whatsapp (601001122) i un correu electrònic (mossos.atenciovictimes@gencat.cat).

Castells explica que el nombre de casos de violència masclista via digital s'han incrementat en els últims anys, sobretot arrel de la pandèmia, destacant els casos d'assetjament a través de xarxes socials. Pel que fa a les punxades en locals d'oci, un nou mètode que ha generat alarma durant aquest any, Castells diu que s'han donat casos a la Catalunya Central però que no s'ha pogut evidenciar la presència de substàncies ni que la finalitat d'aquestes fos perpetrar una agressió sexual malgrat que tot fa pensar que es tracti d'això.

Finalment Castells recorda que les víctimes de violència masclista de qualsevol tipus tenen dret a una assistència lletrada gratuïta per tal que puguin gaudir d'advocat o advocada des de l'inici del procés judicial.