Carlos Navarro, exaspirant a l'alcaldia de Vilanova del Camí i conegut com 'el Yoyas' després del seu pas pel concurs 'Gran Hermano', es troba en crida i cerca. Navarro no ha acudit al Jutjat de pau de Vilanova del Camí per executar el seu ingrés a presó, segons publica 'Outdoor'.

L'abril de 2021, l'Audiència de Las Palmas confirmava la condemna de cinc anys i vuit mesos de presó imposada a 'el Yoyas' per delictes de maltractaments i lesions comesos contra la seva exparella, Fayna Bethencourt, també exconcursant del 'reality' de Telecinco. 'La sentència ratificava que Navarro és culpable d'un delicte de maltractament habitual i quatre de lesions comesos contra la seva exesposa, en presència dels dos fills de tots dos, així com de dos delictes lleus de vexacions i amenaces.

Reacción de Fayna

'El Yoyas' estava citat per al seu ingrés a la presó el 14 de novembre i com que no va personar, s'ha decretat la seva cerca i captura per desobediència. Després de conèixer-se l'ordre judicial, Fayna Bethencourt ha expressat la seva "intranquil·litat" en unes declaracions a 'Outdoor': "Em considero afortunada de viure tan lluny, sincerament. Que calgui agafar un avió i que hi hagi aeroports i molts quilòmetres pel mig dona tranquil·litat, però no puc deixar de pensar en les dones que, per desgràcia, tenen a aquesta persona al costat".

El Yoyas va ser el cap de llista del partit DECIDE (Derecho, Ciudadanía y Democracia) a Vilanova del Camí, en les eleccions del 24 de maig del 2015. Amb la formació va aconseguir un lloc al ple, però no va arribar a assumir l'acta de regidor.