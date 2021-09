L'Ajuntament de Calaf cedirà dos habitatges de les 'casetes dels mestres' de titularitat municipal amb la fórmula de masoveria urbana. Es demanaran uns requisits per poder participar-hi i, després d'un sorteig, els seleccionats podran residir-hi a canvi de fer-hi millores. El projecte es va iniciar fa un any amb una reforma prèvia al lloguer de masoveria. La rehabilitació va estar subvencionada per la Diputació de Barcelona per corregir el mal estat en què es trobaven. Un cop fetes les millores, el procés va seguir amb una jornada de portes obertes el 17 de setembre passat. El següent pas serà l'obertura del període de presentació de sol·licituds, entre el 18 d'octubre i el 18 de novembre.

La llista de persones admeses es publicarà el 26 de novembre i, entre el 29 de novembre i el 3 de desembre, es podran presentar reclamacions contra la llista provisional. El 14 de desembre es durà a terme el sorteig públic i el 15 de desembre es publicaran els resultats. Per últim, la signatura del contracte s'efectuarà entre el 20 i el 24 de desembre. Convé tenir en compte que aquestes dates són provisionals i es podran veure modificades davant situacions imprevistes.

Calaf va aprovar al ple del passat mes de juny l'Ordenança reguladora de la masoveria urbana. Les bases generals d'adjudicació dels habitatges, en les quals es fixen les condicions i els requisits, es publicaran a la seu electrònica de l'Ajuntament de Calaf pròximament.

La masoveria urbana és un model d'habitatge beneficiós per la persona propietària i pel masover. D'una banda, garanteix l'accés a l'habitatge a la persona masovera amb poca liquiditat, ja que el pagament del lloguer es fa mitjançant obres de rehabilitació. D'altra banda, permet a la persona propietària rehabilitar l'immoble, i també, traslladar la gestió, les despeses i la conservació.