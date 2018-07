Floyd Mayweather i George Clooney, els famosos millor pagats

El boxador nord-americà Floyd Mayweather i l'actor George Clooney són els famosos millor pagats de 2018, segons la llista anual de la revista Forbes de les 100 estrelles que més diners han cobrat en la indústria de l'entreteniment en l'últim any.

Mayweather ocupa la primera posició gràcies a la seva cèlebre baralla amb el lluitador irlandès Conor McGregor, que li va reportar bona part dels 285 milions de dòlars (243 milions d'euros) que ha guanyat.

En segon lloc se situa Clooney, que es va embutxacar 239 milions de dòlars (204 milions d'euros) després de la venda de la seva marca de tequila Casamigos a la licorera Diageo.

Amb 166,5 milions de dòlars (152,4 milions d'euros), Kylie Jenner, integrant del clan televisiu Kardashian-Jenner i propietària d'una empresa de cosmètica, és la tercera celebritat millor pagada, a més de la primera dona de la classificació i la més jove (20 anys) en la llista.

Forbes destaca que en els últims 12 mesos, els famosos han guanyat més que anys anteriors, i uns més que uns altres: entre tots, sumen 6.300 milions de dòlars (5.380 milions d'euros) abans d'impostos, un augment del 22 % respecte a l'any passat, i a més onze persones van superar la barrera dels 100 milions (85,5).

La quarta posició l'ocupa, amb 147 milions (125,7), Judy Sheindlin, que exerceix de "jutgessa Judy" en un programa de televisió a EUA des de fa 22 temporades i recentment va vendre per 100 milions la seva "biblioteca" d'episodis a la cadena CBS.

Més reconeixible fora de les fronteres d'EUA és el rostre de Dwayne Johnson, actor conegut com "La Roca", que va ingressar 124 milions de dòlars (106 milions d'euros) en els últims 12 mesos gràcies a la pel·lícula 'Jumanji: Benvinguts a la jungla'.

El segueixen dues cèlebres bandes de música que han viatjat pel món amb multitudinaris tours: la irlandesa U2 amb 118 milions (100,9 milions d'euros) i la britànica Coldplay amb 115,5 milions (989,8).

Completa la llista dels primers deu famosos el cantant Ed Sheeran, que figura novè, amb 110 milions (94), i flanquejat per dues grans celebritats del terreny esportiu: el futbolista argentí Lionel Messi i el portuguès Cristiano Ronaldo.

El barcelonista Messi, vuitè, va obtenir uns guanys de 111 milions de dòlars (94,9 milions d'euros), entre salari i contractes publicitaris, davant de l'exmadridista Ronado, que es va portar 108 (92,3) i es classifica desè.

Entre els esportistes que integren la llista destaca, en el número 82, el tennista espanyol Rafael Nadal. Sumant contractes publicitaris i altres ingressos, va arribar a 41,4 milions de dòlars (35,4 milions d'euros).

Poblen la selecció de Forbes artistes del món musical, des de Bruno Mars (85,5 milions d'euros) i Taylor Swift (68 milions) fins als Red Hot Chili Peppers (46 milions) o Calvin Harris (41 milions), passant per Jennifer Lopez (40 milions).

També hi ha altres familiars de Kylie Jenner, a qui Forbes va considerar la "billonaria feta a si mateixa més jove de la història", ja que la seva fortuna total ascendeix a 900 milions de dòlars (769 milions d'euros), generats en uns tres anys.

La seva germana, Kim Kardashian, també empresària de cosmètics després d'una dècada en la "telerealitat", va ingressar 67 milions de dòlars (57,3 milions d'euros) en l'últim any, mentre que la seva mare, Kris Jenner, cervell de "Keeping Up with the Kardashians" i mánager de les germanes, en va guanyar 37,5 (32).