Susanna Griso pregunta a Albert Rivera si es droga

Després del debat electoral a TVE, Albert Rivera ha reaparegut a la televisió, concedint una entrevista a Susanna Griso, hores abans de tornar a Antena 3 per participar al segon debat de la campanya que tindrà lloc aquesta mateixa nit a Atresmedia.



La periodista ha aprofitat per repassar l'actualitat política amb Rivera i li ha preguntat també per la seva vida privada. "Com portes que es demani que et facin la prova d'antidopatge?", li ha preguntat.



"No m'he drogat mai a la vida, ni droga dura ni cocaïna ni res semblant, però mai. Podria haver-ho fet com ho fan alguns que critiquen això; alguns dels qui ho diuen i hi fan bromes... em consta que es droguen, i no criticaré ningú per prendre aquesta decisió, però molt menys acceptaré que menteixin sobre el que faig", ha respost rotundament el líder de Ciutadans.





?? Las 'fake news' sobre la vida privada de la gente afectan a sus familias.

???? @Albert_Rivera "Soy liberal, nunca criticaré a nadie por actuar como desee, pero lo que no voy a aceptar es que se mienta sobre mi vida" #CaféDecisivoRivera pic.twitter.com/oL6NpFPwCO — Ciudadanos ???????? (@CiudadanosCs) April 23, 2019

"És un tema dolorosíssim per la meva família, la meva mare em va demanar que ho aclarís per ella i per la meva filla", ha afegit poc després.