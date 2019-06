Vanesa Lorenzo li demana matrimoni a Carles Puyol

Vanesa Lorenzo i Carles Puyol són una de les parelles més estables del panorama rosa. La model i l'exfutbolista del FC Barcelona estan junts des de fa set anys i són pares de dues nenes.



A hores d'ara, Vanesa Lorenzo i Carles Puyol es troben gaudint d'unes idíl·liques vacances a les Illes Galápagos. Aquest ha estat l'escenari escollit per Lorenzo per demanar-li matrimoni a la seva parella. Així ho mostren unes fotografies compartides per Carles Puyol a les seves xarxes socials.



Tal com s'aprecia en les instantànies, Vanesa Lorenzo no ho va dubtar dues vegades per agenollar-se i demanar-li matrimoni a Carles Puyol. A més, el text amb el qual el futbolista acompanya les imatges és d'allò més explícit: He dit que sí!.