Aitana: «M'encanta que la gent em pari pel carrer i em digui coses»

La cantant Aitana Ocaña no va faltar al sopar de nominats de Los40 music Awards 2019 celebrats a la sala Florida Retiro de Madrid. La cantant va atendre la premsa abans de conèixer el nom dels candidats que aspiren a emportar-se un guardó en la gala del proper 8 de novembre. La vetllada va ser molt positiva per a l'ex triunfita i va obtenir nominacions per als premis d'Artista de l'any, Cançó de l'any, Videoclip de l'any i Millor artista del 40 al 1. Un sopar de somni on va lluir un preciós mini vestit verd metal·litzat amb escot paraula d'honor amb llaç i cinturó de Dolores Promesas.



Per descomptat, al principi imposa. Més que seriosa, estic nerviosa i molt contenta. Un sopar és per passar-ho bé.

Quina bons records et porta aquesta sala!

Sí, aquí ens van nominar al premi a Millor artista revelació i Millor cançó. Ara, aquest any bàsicament vinc a gaudir i a passar-m'ho bé, a trobar-me amb companys de l'entorn de la música.

Qui es va quedar el premi de l'any passat?

L'Anna. Algun dia el compartirem. Ana, dona'm ja el premi!

Com assimiles l'èxit?

Crec que al final la fama, o no sé com anomenar-ho, és bastant subjectiva i cada persona s'ho pren d'una manera diferent. Això és una feina com qualsevol altre, però per la resta vull treballar molt dur per seguir en el món de la música que és un somni per a mi i prou.

Atabala sortir al carrer?

No. Només quan no tinc temps, perquè m'encanta que la gent em pari i em digui coses. Està súper guai.

Tens temps per a l'amor? Hem vist una foto del Miguel i tu.

Moltíssimes gràcies.

Estàs feliç?

Estic molt feliç.