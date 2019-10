Dua Lipa arrasa a Madrid

Dua Lipa va ser la gran protagonista de la presentació del nou perfum de la firma Yves Saint Laurent, Libre. La cantant va gaudir aquest dilluns a Madrid d'una gran festa on no van faltar altres cares conegudes. Després de la seva gira per Nova York i Londres, la cantant va aterrar a Espanya per promocionar aquesta nova fragància de YSL. Encantada amb parada a Madrid, Dua Lipa va oferir un concert d'allò més íntim a tots els assistents a la festa. Per a l'ocasió, va escollir un disseny de la firma francesa de la col·lecció Pre Fall 2019. Seguidament, la intèrpret de New Rules va posar rumb a París on l'esperava un altre dia de presentacions.