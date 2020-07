La parella del fill gran de Donald Trump dóna positiu en coronavirus

Kimberly Guilfoyle, núvia del fill gran del president estatunidenc, Donald Trump, i una de les principals integrants del comitè de recaptació de fons per a la campanya de reelecció del líder republicà, ha donat positiu en Covid-19, segons han informat aquest divendres mitjans locals.

Guilfoyle, qui és asimptomàtica, va ser diagnosticada a Dakota del Sud abans d'assistir a l'acte encapçalat pel governant al Mount Rushmore, segons les versions periodístiques. El fill del president, Donald Trump Jr, va donar negatiu.

El cap de personal del Comitè de Finances de la campanya de Trump, Sergio Gor, va indicar en un comunicat citat per la premsa local que Guilfoyle "va ser aïllada immediatament per a limitar qualsevol exposició".

El diari 'The New York Times' va assenyalar, segons dades d'una persona familiaritzada amb el tema, que Guilfoyle va viatjar al costat de Donald Trump Jr per a poder assistir a la cerimònia, encara que tots dos no es van traslladar amb l'Air Force One.

La versió va agregar que les persones que estan en contacte amb el president són examinades per precaució i de manera rutinària per a detectar si tenen el virus.

Ella va assistir, el passat 19 de juny, al míting de Trump en Tulsa (Oklahoma) i al discurs que va pronunciar dies després a Phoenix (Arizona) davant l'organització conservadora Turning Point USA.

El passat 8 de maig, Katie Miller, la portaveu del vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, va donar positiu per Covid-19, un dia després de conèixer-se que un assistent personal del mandatari va resultar també contagiat del coronavirus.

Poc després que la Casa Blanca confirmés que "un membre de l'equip del vicepresident" havia donat positiu en el test de la malaltia, Trump va revelar la seva identitat. "Ella és una jove meravellosa, Katie, la portaveu... Va donar positiu de sobte", va dir Trump durant una trobada amb congressistes republicans a la Casa Blanca.

A més de ser la portaveu de Pence, Miller és l'esposa d'un dels assessors més influents de Trump, Stephen Miller, conegut com l'artífex de la política migratòria de la Casa Blanca, incloses diverses de les seves mesures més dures contra la població indocumentada.

La cadena estatunidenca CNN va indicar que vuit integrants de l'equip d'avançada de Trump que es va traslladar a Tulsa van donar positiu a la malaltia, que ha estat contreta per 2.793.022 estatunidencs i ha causat 129.405 morts al país.