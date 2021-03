El «Telediario» sorprèn Imanol Arias en un control policial

El popular actor Imanol Arias va aparèixer per sorpresa en un espai televisiu que no té a veure res amb 'Cuéntame cómo pasó'. El popular intèrpret va ser entrevistat per sorpresa pel 'Telediario' des d'un control policial que l'havia parat.

Amb motiu de les limitacions als desplaçaments entre comunitats durant la Setmana Santa, l'equip d'informatius de TVE va voler visitar un dels llocs que la policia vigila amb especial atenció. El que probablement no esperaven els agents allà presents ni els mitjans que s'hi havien desplaçat és que un dels ciutadans a qui s'havia demanat la documentació fos Inmanol Arias.

L'actor va voler fer unes declaracions a Televisión Española, cadena en què s'emet la sèrie on treballa des de fa més de 20 anys, per explicar el motiu pel qual l'havien parat i les raons per les quals volia travessar el límit entre Badajoz i Sevilla: «Ens demanen el document per dir que tenim un teatre demà a Ceuta», va apuntar davant les càmeres per aclarir que tenia justificació per moure's entre regions.