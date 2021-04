Una exmembre del 'clan Kardashian' presenta la seva candidatura a governadora de Califòrnia

«Caitlyn for Califòrnia». Aquest és el lema de campanya amb què Caitlyn Jenner es presenta a governadora de Califòrnia. Jenner, exatleta olímpica, activista dels drets de les persones transgènere, exmarit de Kris Kardashian/Jenner, padrastre de Kim, Kloé i Rob Kardashian, pare de Kylie i Kendall Jenner i personatge de televisió, va anunciar el cap de setmana passat la seva candidatura en un comunicat.



Membre del Partit Republicà, Jenner, que es defineix com a «conservadora en l'econòmic i progressista en el social», va fer l'anunci divendres passat en un comunicat. «Estic dins!», va anunciar la candidata. «Soc una guanyadora i la única 'outsider' que pot posar fi al desastrós període de Gavin Newsom [demòcrata] com a governador», va afegir en tota una declaració d'intencions.





Reassignació de gènere

A la presentació de la seva candidatura,, quan encara era un home anomenat Bruce, per parlar d'una vida de lluita i esforç, i de qui la principal batalla ara és aconseguir la igualtat real de les persones transgènere i revertir la gestió de la pandèmia feta pel Partit Demòcrata., i va lamentar que els nens hagin perdut un any d'ensenyament, a més de criticar els elevats impostos. «No puc esperar per començar a liderar», remarcava, al final del seu comunicat.Amb la seva candidatura, Jenner pretén convertir-se en la primera transgènere nord-americana en accedir a aquest càrrec, tot i qued'accedir al càrrec.Bruce Jenner (Nova York, 28 d'octubre del 1949) va saltar a la fama als Estats Units quan va guanyar la prova del decatló als Jocs Olímpics del 1976., i mare de les famoses Kim i Kloé i de Rob Kardashian, amb qui posteriorment va tenir l'avui 'top-model' Kylie i Kendall Jenner, totes participants del popular 'reality' televisiu 'Keeping Up with the Kardashians', que les va consagrar a la fama, queEl juny del 2015, Bruce, a través de la revista 'Vanity Fair', donava a conèixer, declarant i mostrant, amb una fotografia d'Annie Leiboivitz, la seva identitat com a dona i canviant el seu nom de William Bruce al de Caitlyn Marie. La seva frase «Call me Caitlyn» («Digueu-me Caitlyn») va donar la volta al món provocant sorpresa i admiració en la mateixa mesura.