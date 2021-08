L’exlíder del partit polític d’Unides Podem, Pablo Iglesias, tornarà a formar part del món mediàtic. Però aquesta vegada no s’involucrarà en àmbit polític, sinó que actuarà com a tertulià a El món a RAC1, el matinal radiofònic de Jordi Basté.

La incorporació de l’exvicepresident del govern espanyol és una de les novetats principals que s’han explicat aquest divendres en el programa especial de la presentació de la nova temporada des del Festival Les Nits d’Acústica, al Teatre El Jardí de Figueres. Així, Iglesias ha declarat que està «molt relaxat i amb moltes ganes de fer coses, de dialogar i aprendre».

Pablo Iglesias va dimitir com a ministre i vicepresident del govern espanyol per ser candidat a la presidència de la comunitat de Madrid, però justament el mateix dia de les eleccions autonòmiques, el 4 de maig, va anunciar que deixava la política.

Després de gairebé quatre mesos, a part de col·laborar en altres mitjans, és professor i està en un grup d’investigació adscrit a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Internet Interdisciplinary Institute (IN3): «Ara torno a fer el que feia abans, treballar com a investigador a la UOC i dedicar-se al periodisme crític. M’agrada més i crec que se’m dona millor que la política», ha explicat a RAC1.

Nova vida a Barcelona

D’aquesta manera, Pablo Iglesias també arrencarà un nou curs ple de canvis en el terreny personal i professional. L’exlíder de Podem ha explicat que viurà sol en un pis de Barcelona, a la Ciutat Comtal, allunyat de la seva parella Irene Montero i els seus tres fills, segons ha afirmat El Cierre Digital.

RAC1 estrena informatiu

RAC1 ha presentat aquest divendres una nova temporada, on Jordi Basté, Toni Clapés, Albert Om i Agnès Marquès tornaran a ser els protagonistes. La principal novetat de l'emissora és 'RAC1 migdia', un programa que integrarà tota l'actualitat general i esportiva cada dia de 14 a 15h de la mà dels periodistes Núria Travesa i Xavi Rocamora. A més de Pablo Iglesias, com a tertulians també s'hi afegirà el presentador del podcast 'La Sotana', Andreu Juanola'. Al 'Versió RAC1' les periodistes Mònica Planas i Laura Fa s'estrenaran com a col·laboradores. Amb tot, l'emissora vol mantenir el lideratge d'audiència, segons l'EGM.

Així, Jordi Basté i Toni Clapés continuaran com a tàndem al matí i a la tarda, respectivament. Basté afrontarà la seva 15a temporada al capdavant del magazín matinal. Òscar Andreu i Òscar Dalmau seguiran amb 'La competència', cada dia a les 12 del migdia, on incorporaran personatges nous. El 'Vostè primer' continuarà per tercera temporada, pilotat per Marc Giró i, a més, estrenarà sintonia. Albert Om tornarà amb 'Islàndia', de dilluns a divendres a les set de la tarda, i Agnès Marquès conduirà per cinquè any consecutiu l'informatiu de la nit, el 'No ho sé'.

Pel que fa als esports, Aleix Parisé capitanejarà el 'Tu diràs', que seguirà la mateixa línia de la temporada passada, amb anàlisi i opinió. Xavi Puig continuarà al capdavant del 'Superesports' les tardes del cap de setmana. En les transmissions, Joan Maria Pou encapçalarà 'El Barça juga a RAC1' i el cap d'esports de l'emissora, Edu de Batlle, 'L'Espanyol juga a RAC1'.

En cap de setmana, Noemí Polls encetarà el dia amb 'La primera pedra'. Igual que en la temporada passada, seguirà Xavi Bundó amb el 'Via lliure' i Jordi Beltran completarà la graella amb el 'RAC1ncentrat', un recull de la setmana.

El canal digital 'RAC+1' continuarà apostant per les emissions en directe. Així, a través d'aquesta plataforma es podrà seguir de prop el Girona a segona divisió i altres competicions esportives com l'Eurolliga de bàsquet i els partits de Champions del Barça femení. En la mateixa línia, la plataforma de podcasts continuarà oferint continguts.