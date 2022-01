França està commocionada per la notícia. Igor i Grichka Bogdanoff, els bessons més famosos del país, han mort als 72 anys, amb menys d’una setmana d’interval, a causa de la covid, segons fonts properes als germans.

Igor va morir dilluns, sis dies després de la defunció del seu germà Grichka, va informar un advocat de la família, que, d'altra banda, no va voler informar directament de les causes de la defunció dels dos germans. Cercles propers de les víctimes han explicat que no estaven vacunats contra la covid-19.

Divulgadors científics en els 80

Els Bogdanoff van ser divulgadors de temes de ciència i ciència-ficció en els anys 80 a França. Després es van anar orientant cap a teories controvertides sobre extraterrestres. Posteriorment, tots dos es van fer nombroses operacions de cirurgia estètica. Grichka va morir el 28 de desembre, després d’alguns dies en coma. Tot i que la família no va informar de les causes, cercles de pròxims han explicat que no estava vacunat contra la covid-19.