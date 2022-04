Aquest dimecres, les expertes en la premsa rosa Laura Fa i Lorena Vázquez han repassat les portades del paper cuixé al capítol 5 del vídeopodcast ‘Mamarazzis’.

Les periodistes s’han centrat en «les bombes» que Ana María Aldón, la dona, i potser futura ex de José Ortega Cano, ha donat en exclusiva a la revista ‘Lecturas’. Les ‘Mamarazzis’ ja van deixar entreveure que l’exparticipant de Supervivientes estava preparant el camí per separar-se de l’extorero en el tercer episodi del ‘podcast’.

Fins ara havia anat deixant pulles del seu matrimoni en el programa de Telecinco ‘Viva la Vida’, on és col·laboradora, però ara ho ha fet amb un xec pel mig, així que Fa i Vázquez veuen la separació més a prop.

¿Fotos per rendibilitzar una relació?

Les primeres imatges d’Antonio David i la periodista Marta Riesco com a parella han fet parlar. I molt. ¿La parella ha venut les fotos per rendibilitzar la seva polèmica relació? Les ‘Mamarazzis’ no ho descarten, sobretot perquè la setmana passada, en el quart episodi del ‘podcast’, van parlar a fons que l’ex guàrdia civil viu dels donatius dels seus fans.

Urdangarin visita la infanta Cristina a Ginebra

El culebró del divorci entre Christian Gálvez i Almudena Cid sembla no acabar-se mai. Ara, la mare de Cid ha dit «mentider» al seu exgendre en un post d’Instagram. I no només això. Ha afirmat que «es riu de tu i et jutja» i que té l’«anatomia d’un manipulador emocional». ¡Fa i Vázquez no s’han quedat indiferents davant aquestes afirmacions!

Per descomptat, en el vídeopodcast de EL PERIÓDICO s’ha parlat de la visita d’Iñaki Urdangarin a Ginebra a veure la seva filla. I, de passada, a retrobar-se amb la infanta Cristina durant unes hores. Això sí, l’exduc segueix la seva relació amb Ainhoa Armentia. ¿Vols saber què opinen les ‘Mamarazzis’ de la bomba del 2022?