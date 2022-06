El presentador de 'Got Talent España', Santi Millán ha estat víctima d'una filtració a les xarxes socials. En les últimes hores, ha corregut com la pólvora un vídeo on apareixia mantenint relacions sexuals amb una dona rossa d'identitat desconeguda. El vídeo dura uns 45 segons i ja s'ha convertit en trending topic a Twitter, la xarxa de l'ocellet blau s'ha omplert de mems de tota mena.

Cal recordar que filtrar qualsevol contingut íntim que sigui aliè és un delicte i pot portar conseqüències legals per a la persona responsable.