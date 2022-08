Ja fa uns mesos que ens sorprenia el comunicat que l'agència de representació de Shakira llançava als mitjans de comunicació. Curt i concís, però bastant clar, Piqué i la cantant anunciaven la seva separació per resoldre els dubtes que hi havia al voltant del seu matrimoni des de feia dies.

Després d'aquesta bomba informativa, han estat moltes les vegades que hem vist al futbolista a casa de Shakira, sobre tot perquè es tracta encara del domicili familiar per als seus dos fills... però des que es va fer pública la separació no havíem tornat a veure als pares d'ell per allà.

Aquest divendres Piqué arribava al domicili de Shakira després de passar quinze dies amb els seus fills i es deixava veure esperant impacient que li obrissin la porta del garatge perquè els menors es reunissin de nou amb la seva mare.

Mentre fan temps, el futbolista parlava amb ells i es deixava veure molt afectuós amb els seus fills, però no només se l'ha vist a ell. Els pares de Piqué passaven per davant del domicili de l'artista mentre que el seu fill estava aturat a la porta. El pare passava en moto i la mare, darrere d'ell, en el seu propi vehicle.

Minuts més tard, s'ha pogut veure com els pares del jugador acudien a l'habitatge de Shakira a deixar una gran maleta on portaven la roba dels seus nets. D'aquesta manera, es tracta de la primera vegada que els sogres de la cantant s'apropen al seu domicili des de l'anunci de la separació.