“Euros de tu Nómina”: la iniciativa de Banco Santander que converteix les donacions d'empleats en ajuda real

Aquesta iniciativa que han dut a terme els empleats de l'entitat financera amb les seves aportacions ha repartit més de 620.000 euros entre ONG que treballen amb persones vulnerables.
Una petita aportació mensual es pot convertir en una ajuda decisiva. Això és el que demostra cada any la iniciativa “Euros de tu Nómina”, el programa impulsat per Banco Santander que canalitza les donacions voluntàries dels seus empleats per donar suport a projectes socials d'organitzacions sense ànim de lucre. L'entitat, a més, iguala la quantitat aportada per la plantilla i multiplica l'abast d'aquesta acció.
En la seva edició del 2026, el fons ha repartit 627.843 euros entre 17 organitzacions socials, seleccionades entre els 279 projectes que s’hi van presentar. Les iniciatives premiades s'emmarquen en quatre grans àmbits –Discapacitat, Inclusió Social, Salut i Cooperació Internacional– i comparteixen un objectiu: millorar la vida de col·lectius vulnerables des del treball directe sobre el terreny. En cadascuna de les quatre categories de la convocatòria s'han seleccionat quatre entitats guanyadores: tres rebran 42.990 euros i l'altra, 22.990 euros. A més, en aquesta edició s'hi ha incorporat un premi especial de 20.000 euros.
Més enllà de les xifres, la convocatòria reflecteix una forma de col·laboració entre empresa i tercer sector que posa el focus en l'impacte directe sobre les persones. Els projectes guanyadors van ser elegits mitjançant votació en línia pels empleats del banc a Espanya, després d'una primera selecció de 32 finalistes realitzada per un comitè intern.
Un suport econòmic que canvia vides
Cadascun dels projectes seleccionats respon a una necessitat concreta. En alguns casos, l’ajuda permetrà adquirir equipament especialitzat, finançar beques formatives, reforçar programes d’inserció laboral o ampliar l’atenció a col·lectius especialment vulnerables.
Un dels exemples és el de Fundació UPACESUR, una de les entitats reconegudes a la categoria de discapacitat. El seu projecte permetrà incorporar tecnologia avançada per a la neurorehabilitació de menors amb alteracions neurològiques. Segons explica Susana Sánchez, directora tècnica de l'entitat, això "suposa una millora important en l'equipament del centre. Els materials de rehabilitació tenen un cost elevat que moltes associacions no poden assumir per si soles".
L'ajut es destinarà a l'adquisició de dispositius de teràpia interactiva i de moviment que facilitaran tractaments a nens i nenes que, altrament, no podrien accedir-hi. L'impacte, en aquest cas, no es mesura només en recursos materials, sinó en igualtat d'oportunitats per a les famílies ateses.
Oportunitats per començar de nou
La convocatòria també reconeix projectes que treballen en processos d’acompanyament social. És el cas de Fundació RedMadre, que destinarà l'ajuda rebuda a ampliar el seu programa de beques de formació dirigit a mares de la seva xarxa, amb l'objectiu de facilitar-los una ocupació estable i digna per tirar endavant els seus fills.
L'entitat treballa amb més de 40 associacions a tot Espanya i adapta la resposta a les necessitats de cada territori. La seva presidenta, María Torrego, resumeix així el valor del premi: “Suposa un ajut econòmic molt necessari per tirar endavant projectes importants per a la formació i l'accés a una feina de les nostres mares després d'acompanyar-les durant el seu embaràs”.
L’enfocament d’aquestes iniciatives mostra una dimensió essencial de l’acció social. No es tracta només de cobrir necessitats urgents, sinó també de generar autonomia. Formació, ocupació i acompanyament esdevenen així eines per trencar cicles d'exclusió social i construir nous projectes de vida.
D'Espanya a Hondures: solidaritat sense fronteres
Entre les organitzacions premiades també hi figuren entitats que treballen fora d'Espanya. La convocatòria manté una categoria específica de cooperació internacional, cosa que amplia l'abast del programa a contextos en què la vulnerabilitat es combina amb altres mancances.
És el cas de Fundació ACOES Hondures, que desenvolupa projectes educatius per a joves universitaris de famílies amb escassos recursos. El finançament es destinarà a comprar ordinadors i aplicacions informàtiques per a estudiants que, sense aquest suport, tindrien molt difícil continuar la seva formació.
El pare Álvaro Ramos, vinculat a la fundació, destaca el valor simbòlic del reconeixement: “Hondures és un país dels més oblidats del món, però que els empleats de Banco Santander ens hagin triat a nosaltres, possibilita que els més oblidats del món siguin recordats”. A països com Hondures, on l'accés a recursos tecnològics segueix marcant profundes desigualtats, aquest tipus de suport pot marcar la diferència.
Una iniciativa que multiplica el compromís
La cerimònia de lliurament es va celebrar a la Ciutat Financera de Banco Santander a Boadilla del Monte, Madrid davant més de 700 assistents, a més va comptar amb la participació d'Ana Botín i Rafael Nadal i va servir per posar rostre als projectes premiats i als que fan possible aquesta xarxa solidària. Durant l'acte, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, va subratllar el sentit col·lectiu de la iniciativa amb una reflexió que resumeix l'esperit del programa: "El missatge d'aquests premis és un missatge d'esperança, un missatge d'optimisme i un missatge de tot el que podem fer plegats per transformar vides. I això són realitats que feu possible les organitzacions que estem reconeixent avui".
La singularitat d'Euros de tu Nómina resideix precisament en aquesta dimensió compartida. No és només una línia d'acció social corporativa, sinó una iniciativa en què els empleats identifiquen projectes, els apadrinen i participen activament en la seva selecció. Aquesta implicació converteix la solidaritat en una cosa propera i quotidiana. Una decisió individual que, sumada a la de milers de persones, acaba finançant teràpies per a nens, una oportunitat per a mares vulnerables o accés a educació per a joves en països en desenvolupament.