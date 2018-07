Xeringues usades a terra, al parc de Puigterrà de Manresa

Una xeringa usada fotografiada per un usuari del parc Arxiu Particular

Usuaris del parc de Puigterrà de Manresa han denunciat la presència de xeringues usades a terra amb el perill que això comporta per a infants i adults que passegen amb calçat lleuger per la calor.

El parc de Puigterrà és un espai tan cèntric com poc aprofitat i el fet que tingui pocs usuaris facilita que alguns d'ells aprofitin per injectar-se la seva dosi de droga a recer de mirades indiscretes. No només hi ha xeringues sinó el pack complert per punxar-se droga amb gasa amb sang i tot. També els embalatges de plàstic que els acompanyen.

Les xeringues sense tap han alarmat usuaris del parc de Puigterrà que recorden que no només és un espai per treure el gos a passejar sinó una cèntrica zona verda pública per al lleure de criatures i adults que han de poder tombar-se a la gespa i caminar sense por a una punxada que pot tenir conseqüències.

Fa pocs dies aquest espai verd de l´interior de la ciutat va aplegar centenar de persones per veure les representacions de l'obra teatral "Tot va bé si acaba bé", que va escenificar la companyia Parking Shakespeare.



Lluita veïnal

L´Associació de Veïns del Passeig fa anys que lluita perquè el parc de Puigterrà –el parc del Castell com l´anomenen molts veïns– deixi de ser una contradicció: un pulmó verd en ple centre de Manresa que moltes ciutats voldrien i, alhora, un espai totalment infrautilitzat i molt desconegut. Una de les accions que impulsa és la festa reivindicativa que se celebra cada any.

Els veïns volen que el parc del Castell aconsegueixi el protagonisme que consideren que li pertoca i del qual fins ara ha estat mancat per problemes d´il·luminació, manca de serveis i mals accessos. Reivindiquen un pulmó verd que ha d´estar net i en condicions per poder respirar.