Noves perspectives sobre sant Ignasi de Loiola a les festes d'enguany

Les Festes de Sant Ignasi volen pujar de categoria a Manresa i arribar a un públic més ampli. Per aconseguir-ho enguany incorporen noves perspectives sobre el fundador dels jesuïtes amb una exposició-Trivial centrada en la seva figura, una anàlisi sobre el paper de dones que van esdevenir cabdals per a la direcció vital que va emprendre, un taller per a famílies i l'estrena de nova imatge dissenyada per Clàudia Rodríguez.

Després de compactar les propostes que feien separats l'Associació de Comerciants de Sobrer-roca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants, la Fundació la Cova, Manresa Turisme, l'Ajuntament de Manresa i el festival de música contemplativa i religiosa Sons del Camí, ha arribat el moment d'«ampliar el registre perquè les Festes de Sant Ignasi tinguin una perspectiva més àmplia», va explicar ahir el regidor de Turisme i responsable del projecte Manresa 2022, Joan Calmet.

En total són una trentena d'actes repartits entre avui i el 31 de juliol, de caràcter lúdic, esportiu, cultural i religiós.



Les novetats

Entre les novetats,els dies 21, 22, 28 i 29 de juliol, en horari d'obertura de l'Espai 1522, es podrà visitar l'exposició Trivial de Manresa amb Temàtica Ignasiana. Es tracta d'una mostra dels jocs de Trivial realitzats per l'alumnat de 2n d'ESO de l'escola Oms i de Prat.

El 26 de juliol, a les 5 de la tarda al Museu Comarcal, es podrà participar al taller familiar «L'Agnès i la gallina» sobre l'episodi llegendari del Pou de la gallina (més informació al 93 878 40 90).

També al Museu Comarcal, el 30 de juliol a les 7 de la tarda, tindrà lloc la conferència «Les dones de sant Ignasi» -a càrrec de Jordi Sacasas, arxiver i conservador del museu i tresor de Santa Maria del Pi, i Paco Romero, cartògraf-, sobre dones que van ser decisives en el viatge físic i espiritual del fundador de la Companyia de Jesús.