Presentació a Manresa del monoplaça de competició que han fet estudiants de l'UPC

L'equip Dynamics, format per 34 estudiants de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), presentarà el seu monoplaça DYN-03 i els resultats finals de la Formula Student Netherlands en la qual han participat, el proper divendres, 20 de juliol, a 2/4 de 8 del vespre, a l'aparcament del Centre Tecnològic de Manresa (CTM), plaça de la Ciència, 2 de Manresa.

El grup d'estudiants, que fa tres anys es va endinsar en un projecte d'estudi, disseny i construcció d'un monoplaça estil Fórmula 1, just acaba de tornar de la seva primera competició d'aquesta temporada. Aquest any no només es presentaran a la competició del Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, en el marc de la Formula Student Spain, a finals del mes d'agost, sinó que també han participat a la Formula Student Netherlands, on ja han competit i han obtingut molt bons resultats, entre ells una segona posició en la classificació general de combustió.

Els estudiants han dedicat moltes hores i molt esforç per aconseguir els seus objectius i gràcies a això s'han pogut classificar com un dels millors equips de la Formula Student Netherlands en la classificació general.

El primer dia de la competició va ser un dels primers equips a presentar-se a la inspecció mecànica que ha de passar el monoplaça per poder competir a les proves dinàmiques, no obstant, no va ser fins l'endemà que van superar-la. Tot i així, seguint un ritme molt bo, van aconseguir ser dels primers equips a engegar el cotxe, ja que sense la inspecció tècnica superada no es pot posar en marxa i, per tant, no es pot participar en totes les proves en les quals pot rodar el cotxe: skid pad, acceleration, autocross, endurance i efficiency.

A banda de superar les proves dinàmiques, la competició no es limita a això, també s'ha de preparar un pla d'empresa, un dossier en el qual es detallen els costos i els processos de fabricació del vehicle tan teòrics com reals, i cal defensar com i per què s'ha dissenyat i fabricat el cotxe. L'equip també va superar aquesta prova amb un resultat general superior al de l'any anterior.