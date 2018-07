Consens, una estructura pròpia i més finançament

Valentí Junyent va aprofitar el balanç dels dos darrers anys del Consorci Urbanístic de l'Agulla, nascut el 2006 per preservar l'entorn natural del parc, per posar sobre la taula els tres reptes de futur que té al davant l'ens supramunicipal per optimitzar-lo. Joan Carles Batanés i el regidor Marc Aloy els van subscriure tots tres.

«En el futur hem de mantenir el consens que s'ha assolit en aquesta etapa, especialment en la dar-rera, perquè fer planejament urbanístic només es pot aconseguir amb bons tècnics i amb voluntat política de consens».

Va esmentar, també, que el consorci «hauria de tenir una estructura pròpia professional, no cedint els ajuntaments els seus tècnics, els seus arquitectes i els seus responsables jurídics, sinó que hauria de tenir una estructura pròpia per tenir la possibilitat de tirar endavant els seus projectes d'una forma més lleugera i amb menys servituds per part dels ajuntaments que els cedeixen perquè els tècnics tenen un munt de treball en el seu àmbit».

Finalment, va apuntar que «caldria reformular el sistema de finançament. Ara, és exclusivament l'aportació d'un euro per habitant de cadascuna de les poblacions, però caldria replantejar-s'ho. No deixar de fer aquest, però complementar-lo amb d'altres».