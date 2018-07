El Puigmercadal muda la cara principal

g. c.

La mateixa perspectiva amb els nous accessos al mercat manresà g. c.

Els canvis anunciats l'octubre de l'any passat al mercat de Puigmercadal comencen a donar resultats. Aquests dies, la clientela que hi vagi a comprar i els vianants que hi passin pel davant ja poden apreciar l'important canvi de la façana principal de l'equipament. La previsió, segons ha informat a Regió7 el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, és poder-la estrenar de cara als actes de la 2a Festa del Tomàquet del Bages, que hi tindran lloc divendres i dissabte vinent.

Els accessos s'han doblat, s'ha agafat l'espai de l'entrada d'abans i el de l'oficina d'informació municipal. Les noves entrades, amb portes automàtiques de vidre, formen part de tot un frontal vidriat sota un porxo de formigó coronat per unes lletres metàl·liques amb el nom de Mercat Puigmercadal.

La caiguda imparable del nombre de parades del mercat municipal va obligar l'Ajuntament, que en té la gestió directa des del començament del 2017 –després que el concurs per portar-la quedés desert–, a agafar el bou per les banyes per evitar que fos irrecuperable. De les 39 parades d'aleshores, la meitat estaven tancades. Una de les apostes que va anunciar va ser la de modernitzar l'equipament, que el 29 de novembre vinent farà 31 anys.

Des de final de l'any passat es treballa en la reforma de la façana principal. Mentre duren les obres, una rampa situada a un costat de la façana fa d'accés al mercat, on també es pot entrar i sortir per les dues obertures situades al lateral de l'edifici (c. de la Canal).

Demanat per aquest diari, Aloy ha recordat que «les obres formen part del compromís, d'ençà que vam remunicipalitzar el mercat, de posar-lo al dia». Aquestes actuacions s'han fet «en dues fases. Una es va centrar en l'estructura, i les darreres setmanes hem treballat en els acabats: instal·lacions, cel rasos, paviments, etc. Els nous accessos estan pràcticament a punt i es preveu que la setmana vinent, coincidint amb la Festa del Tomàquet, s'obrin».

Quedarà pendent fer un bar amb terrassa on hi havia l'oficina d'informació, «que s'haurà de posar a concurs. Ara ja hi haurà l'espai». També es va anunciar que es faria un espai de degustació, un d'autoservei ubicat al fons del mercat, la reubicació de l'espai d'informació i uns nous serveis a la planta baixa. Aquesta reestructuració suposarà reduir les parades de 39 a 25, tal com va avançar Regió7 el maig passat .

Quant a promoció, l'abril del 2017 es va oferir als clients una hora d'aparcament gratuït per compres superiors a 12 euros o una targeta de T2. També va estrenar logotip i lema: «El nostre mercat de cada dia», amb la filosofia que s'especialitzi en alimentació sana, ecològica i de proximitat.