Denuncien la deixadesa del mirador del serrat del Guix, a l'Agulla

El mirador del serrat del Guix, que forma part de tot l'entorn del parc de l'Agulla, presenta un estat de deixadesa quan encara no fa ni un any que es va condicionar. L'actuació la va fer el Consorci Urbanístic de l'Agulla, òrgan sumpramunicipal que formen els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós. La millora es va presentar públicament el setembre de l'any passat. Nou mesos després, alguns dels bancs de fusta que s'hi van instal·lar estan envoltats de males herbes, hi ha arbres que es van plantar que estan trencats i està ple de brossa. L'incivisme i la manca d'un manteniment regular han causat aquesta situació.

El serrat del Guix és el punt més alt que hi ha a l'entorn de l'Agulla. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, i l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, van ser els encarregats de presentar la millora. La zona, amb vistes sobre el pla de Bages i el mateix parc de l'Agulla, es va condicionar, es van arranjar camins, s'hi van plantar una trentena d'alzines i s'hi va col·locar sis bancs de fusta.

Ara el serrat ofereix una imatge completament diferent de la dels seus primers dies. Els matolls no deixen veure alguns dels bancs que s'hi van instal·lar i envolta completament els altres; hi ha ampolles i llaunes tirades per ter-ra i a més s'hi afegeix la trencadissa d'alguns dels arbres que es van plantar per fer que la zona acabi sent més frondosa.

L'adequació del serrat del Guix forma part d'un paquet de mesures previstes pel Consorci Urbanístic de l'Agulla per millorar l'entorn del parc. Una d'aquestes és l'arranjament del camí del Grau, que va de la carretera C-16, just al costat dels Bombers, cap al parc. També un nou itinerari per a vianants i ciclistes que permet arribar a la passarel·la del Guix seguint el ramal de la Sèquia que va cap a Viladordis, entre el parc de Bombers i la fàbrica Tous. Ja és practicable. Aquest any també s'ha d'arreglar tota la façana de l'Agulla que dona a la carretera de Santpedor.