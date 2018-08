Augmenta el nombre de cries de gats domèstics que s'abandonen a l'estiu

«Vaig anar a sopar amb uns amics i a les 12 de la nit els vaig dir que marxava perquè havia de donar el biberó a un gatet. Ja hi estan acostumats». Romà Medina fa 25 anys que és voluntari de la protectora. No falla quasi cap cap de setmana i també hi treu el cap entre setmana, quan pot. És un apassionat dels animals i es nota mentre ens explica la seva motivació: «Sé que no els podem salvar a tots però almenys ho intentem. Quan moren sap molt greu, però si sobreviuen i tiren endavant, és una alegria enorme», assegura.

La setmana passada va recollir un gat del carrer de només dos dies de vida. Se'l va endur a casa no gaire esperançat, però de moment evoluciona bé i va creixent. Ara té deu dies. «Li he de donar el bibi cada tres hores», diu, mentre prepara la llet per al gató. El treu de la cistella de transport –encara és massa petit per deixar-lo dins d'una gàbia– i li acosta el biberó. Encara no té els ulls gaire oberts però s'enganxa a la tetina i no la deixa anar fins al cap d'uns minuts. És el pa de cada dia de Medina.

Els responsables de la protectora denuncien que cada cop reben més avisos de caixes trobades al carrer, sovint al costat d'un contenidor, amb cries de gat, sobretot ara a l'estiu. Asseguren que són gats de particulars «perquè són dòcils i perquè ningú agafa els gats salvatges i els col·loca dins d'una caixa», apunta la presidenta de la protectora, Rafaela González.

També ha augmentat la xifra de gats adults malalts o ferits que troben abandonats al carrer. Actualment hi ha més de 400 felins a l'Aixopluc i la xifra va a l'alça. S'adopten molts més gossos que gats.