Els menors de 25 anys que demanin alcohol hauran de dur el document d'identitat per la festa major

L'Ajuntament de Manresa ha fet pública una campanya de prevenció del consum d'alcohol i altres drogues i de la violència masclista per la festa major que inclou rètols a les barres exteriors amb el missatge «Els menors de 25 anys que vulguin demanar alcohol han de dur el document d'identitat preparat ». La campanya preveu actuacions per afavorir un consum responsable i prevenir comportaments sexistes, racistes i homòfobs, que inclou la distribució de cartells, la presència d'Àngels de Nit per informar, carpes expositores, un curs sobre «Dispensació responsable d'alcohol», un col·loqui, tramesa de cartes als restauradors i a les associacions de mares i pares, visites de la Policia Local i fullets. Altres rètols seran «No es ven alcohol a persones que mostrin signes clars d'embriaguesa» i «No s'acceptaran conductes sexistes, racistes, homòfobes? de cap mena».