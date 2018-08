Una rebentada a la plaça de la Creu provoca el vessament d'uns 600.000 litres d'aigua

Una rebentada d'una gran canonada d'aigua subterrània ha provocat aquest dijous a primera hora del matí la inundació de bona part de la plaça de la Creu de Manresa. El trencament ha aixecat fins i tot la vorera i ha causat la fuita descontrolada d'aigua durant aproximadament mitja hora, en què s'haurien perdut entre 500.000 i 700.000 litres d'aigua, segons ha explicat personal d'Aigües de Manresa a Regió7. La rebentada no ha deixat cap veí sense subministrament.

La companyia ha rebut l'avís quan passaven pocs minuts de les 6 del matí. També han estat alertats els Bombers de la Generalitat, que no han arribat a actuar, i la Policia Local de Manresa. Ricard Tomàs, director d'operacions i adjunt a gerència d'Aigües de Manresa, ha relatat a aquest diari que la canonada rebentada és una tuberia de grans dimensions, que té un diàmetre d'uns 200 mil·límetres i a través de la qual hi circula molta quantitat d'aigua.

És per això que quan s'ha produït el trencament del conducte, la forta pressió d'aigua ha aixecat i destrossat el panot de la vorera que hi havia a sobre. Malgrat que els operaris han arribat ràpidament al lloc de l'incident, Tomàs assegura que s'ha trigat entre mitja hora i tres quarts en poder aturar la fuita: "Quan tenen lloc aquestes avaries s'ha de tenir molta precaució. No es pot tancar el pas de l'aigua de cop, perquè això podria provocar el trencament de la canonada en un altre punt", diu. "És per això que s'han hagut d'anar tancant diverses aixetes fins a poder parar la sortida d'aigua a la via pública", afegeix.

Durant aquesta estona, aproximadament uns 600.000 litres d'aigua s'han vessat a través del forat de la canonada, inundant així bona part de la rotonda de la plaça de la Creu. Aquesta quantitat de líquid equival, segons Tomàs, al total de litres d'aigua que gasten de mitjana tots els habitants de Manresa en una hora. L'avaria podria quedar resolta en dos dies, segons el director d'operacions d'Aigües de Manresa, que explica que "podem reparar-la amb més tranquil·litat perquè no hi ha cap llar afectada, ningú s'ha quedat sense subministrament d'aigua".