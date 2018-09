La PAHC denuncia que el BBVA ha tapiat un pis mentre els ocupants eren de viatge

Una de les famílies que viuen al bloc 6 ocupat per la PAHC Bages, al carrer Gaudí de Manresa, es va trobar la setmana passada, quan van tornar de viatge al Marroc, amb la porta de casa tapiada. Tenien una ordre de desnonament en curs però el seu advocat no els va notificar els terminis, de manera que no es van assabentar fins fa poc més de 15 dies que el BBVA, propietari de l'habitatge, estava a punt de tapiar el pis.

Així ho denuncien membres de la PAHC, que ahir al matí van ocupar l'oficina de l'entitat bancària al passeig de Pere III per exigir al banc que permeti de nou l'entrada d'aquesta família a casa seva i que reobri un període de negociació, temps durant el qual demanen que els fins ara inquilins del pis puguin tornar-hi a viure.

La resposta dels treballadors de l'entitat és, expliquen, que es tracta d'una ordre judicial executada i que ells no poden fer-hi res.

Fonts de la plataforma asseguren que el pis on vivia aquesta família, amb fills menors, va ser tapiat la setmana passada sense que ells n'estiguessin al corrent. Quan van tornar a casa ja no van poder agafar les seves coses. S'havia quedat tot a l'interior del pis.