Vic-Remei, el barri amb persones més sobreenvellides de la ciutat

Vic-Remei és el barri amb més gent gran de Manresa, amb un índex de sobreenvelliment del 34,29%. Això significa que té més població que supera els 85 anys entre els que en tenen més de 65, amb un total de 443 persones. A més a més, el barri també manté la primera posició en persones envellides, que tenen entre 65 i 84 anys, ja que gairebé el 30% dels seus habitants es troben entre aquesta franja d'edat. Per tant, 1 de cada 3 persones que viuen al barri té més de 65 anys.

Només dos punts per sota el precedeixen el Guix-Pujada Roja, on el 32,33% dels habitants que viuen en aquesta barriada és gent gran. D'acord amb les dades, proporcionades pel padró de Manresa del 2017, aquesta zona també té un percentatge elevat de població envellida (28,12%).

Els barris de les Farreres, Suanya, l'Oller, Comtals, Santa Caterina i Viladordis, amb uns índexs de sobreenvelliment de més del 29%, són els altres barris de Manresa amb més gent més gran de 85 entre les persones de més edat.

A l'altra banda del rànquing de l'índex de sobreenvelliment, hi trobem el barri de Sant Pau (8,99%), la Balconada (10,93%) i Cal Gravat (11,96%), amb una població menys sobreenvellida. Aproximadament, en aquestes barriades, només 1 de cada 10 persones que tenen més de 65 anys en té més de 85.

Aquestes dades fan referència al percentatge del total, ja que a cada barriada la quantitat de persones que hi viuen és diferent.

Vic-Remei també manté el lideratge amb el percentatge d'ancians més grans de 65 anys. Tanmateix, en aquest cas, augmenten posicions la Font dels Capellans i el Passeig i Rodalies, on 1 de cada 4 veïns són persones ancians.

Cada barri és un món, amb les seves històries, les seves batalletes i aventures, però, sobretot, un barri és la seva gent i les persones que al llarg del temps hi han viscut, han jugat als seus carrers i l'han fet créixer a través d'associacions, trobades i activitats.

«Hi ha molta gent gran activa, amb moltes experiències a comunicar, que formen part d'associacions d'ancians i que fan molts treballs fantàstics», destaca Mercè Rosich, regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut. «Bàsicament a cada associació de les barriades fan coses per a la gent gran», hi afegeix.

Cursos d'idiomes, d'anglès, francès o català, activitats de cant i música, de manualitats i artístiques, esportives o viatges i excursions, són diverses de les propostes que les persones jubilades poden buscar per fer el dia a dia a la capital del Bages per mantenir-se actives. A més a més de moltes altres activitats.

La regidora explica que a «Manresa es vetlla per l'envelliment actiu, ja que des del 2011 formem part de la iniciativa de Ciutat Amiga de la Gent Gran», que significa que el govern municipal es compromet a fer accions dirigides a les persones jubilades». Ara s'ha acabat el primer cicle del programa i estem elaborant el següent, per al 2019», diu Rosich.