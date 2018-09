Una mostra de 50 pessebres avança el Nadal a Manresa

Al claustre de la Seu s´ultimaven ahir al migdia els detalls per exposar-hi 46 diorames de pessebres

Al claustre de la Seu s´ultimaven ahir al migdia els detalls per exposar-hi 46 diorames de pessebres oscar bayona

El Nadal s'avança a Manresa. Aquest cap de setmana es poden veure cinquanta pessebres exposats a diversos punts de la ciutat amb motiu de la 48a Trobada Nacional de Pessebristes de Catalu-nya i Balears que se celebrarà demà, diumenge, a la capital del Bages (vegeu Regió7 del 10 de març). La cita l'organitza el Grup Pessebrístic de Manresa. Hi assistiran més de 250 persones de 36 entitats pessebristes diferents, a més a més de representants de la federació catalana i l'espanyola.

Coincidint amb la trobada l'organització ha preparat la mostra de 50 diorames de pessebres. 46 d'ells es poden veure al claustre de la basílica de la Seu. Als baixos de l'edifici de l'Ajuntament se n'exposen dos de gegants. Dos més són a l'Oficina de Turisme de la plaça Major. A més a més, al Palau Firal de Manresa, que serà un dels punts centrals de la trobada pessebrística, hi haurà un «tast» del pessebre monumental que per Nadal es podrà veure al Casino, ha explicat el president del Grup Pessebrístic de Manresa, Francesc Villegas. Enguany es dedicarà a Manresa i al miracle de la Llum.

El Palau Firal serà el punt de recepció dels participants de la trobada. A partir d'aquí es traslladaran amb autocars per fer visites culturals a la ciutat. A les 12 del migdia hi haurà una recepció oficial a l'ajuntament i, després, una mostra de cultura popular tradicional de Manresa amb la participació dels gegants i de Xàldiga, que faran una demostració del correfoc. De nou al Palau Firal, hi haurà els parlaments i un dinar de germanor durant el qual alumnes d'Ampans protagonitzaran una activitat artística relacionada amb el món pessebrístic.

La trobada es fa a Manresa per commemorar el 20è aniversari del pessebre monumental del Casino i en la seva condició de Capital de la Cultura Catalana.