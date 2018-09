Les compres nocturnes esdevenen una festa

L'objectiu de la multitud que va sortir ahir a la nit al centre de Manresa era gaudir al màxim tot entrant a botigues i comprant com si ho estiguessin fent a la Fifth Avenue novaiorquesa o als Camps Elisis parisencs. Potser no hi havia tant glamur com a les avingudes d'establiments elitistes de les grans urbs, però Manresa va saber convertir l'oci comercial de la Shopping Night en una autèntica festa en què comerciants i clients van quedar satisfets. La música en directe i les actuacions de ball al carrer van ajudar a crear un ambient que propiciava passejar pels carrers del centre de la ciutat.

A les 8 del vespre, els comerços de Manresa no van abaixar la persiana. Al contrari, era l'hora en què el ritme de vendes s'accelerava. Sense que els carrers arribessin a estar atapeïts, una multitud va sortir ahir al centre de la ciutat. No només hi havia gent que entrava a botigues al carrer Guimerà, el principal eix comercial de Manresa i que ahir estava tallat a la circulació viària, sinó també al Centre Històric i al Passeig.

Com que els comerciants saben que tenen l'èxit assegurat durant la Shopping Night, resulta fàcil afegir nous espais a la festa de les compres nocturnes. Als carrers que habitualment s'afegeixen a la iniciativa, ahir s'hi va sumar el mercat de Puigmercadal, que a part d'haver-hi parades obertes, també s'hi van programar activitats per distreure els clients i crear un ambient agradable per comprar-hi. A part, els visitants també van poder degustar tapes, en col·laboració amb el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, que per primera vegada va participar en el certamen.

El carrer Guimerà, però, era un dels pols d'atracció per a molts dels que van sortir ahir a la nit a comprar. «L'ambient és molt agradable. I un dels trets a destacar és que la gent no només s'hi passeja, sinó que està disposada a comprar», explicava ahir a la nit a Regió7 Neus Uró, presidenta de l'Associació de Comerciants del Carrer Guimerà. Molts dels comerciants van treure els productes al carrer –aprofitant que ahir no hi circulaven cotxes– i programar-hi activitats, sobretot els comerços més tradicionals i que no formen part de les grans cadenes comercials.

En el cas d'Uró Joiers, van aprofitar per fer un taller just al davant de la botiga i vendre, a un preu simbòlic, una pedra d'àgata, que els clients havien de muntar. Els comerciants asseguraven que hi havia més gent al carrer, i més ambient, que fa un any, quan la Shopping Night es va celebrar a les portes de referèndum de l'1-O.

«No només hi ha gent de Manresa, sinó que també hi ha clients de fora de la ciutat que s'han assabentat que avui a la nit les botigues estaven obertes i han vingut a Manresa», explicava la dependenta de Corinto Bolsos, Alba Romero.

En la setena edició de la Shopping Night, la polèmica s'ha centrat entre la UBIC i els comerços que tot i no ser de l'associació comercial i no pagar la taxa per participar en la nit de botigues obertes, també van mantenir fins a la mitjanit la persiana apujada de l'establiment. Ahir a la nit, però, els comerciants preferien no tocar aquesta qüestió i centrar-se a vendre i a gaudir amb els clients de la festa nocturna al centre de la ciutat.

Des d'una violoncel·lista que tocava peces, com les de la banda sonora d' El Senyor dels Anells fins a discjòqueis, música de tot tipus sonava pels carrers de la Shopping Night. Les botigues van estar obertes fins a la mitjanit.