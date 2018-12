La Seu mostra la petjada dels favets en la història manresana

L a història del patrimoni de la Reial Confraria de la Puríssima Concepció de Manresa, coneguda com la dels favets, també és un recorregut per aquells elements que s'han perdut al llarg dels segles. Dos objectes de plata i molts objectes d'orfebreria es van cedir als liberals el 1823 per aconseguir fons i fer front a l'exèrcit francès, que va travessar la frontera espa-nyola per restaurar Ferran VII com a monarca absolut. Però a la basílica de la Seu es conserven imatges i obres artístiques que ajuden a explicar la història i la seva petjada a la ciutat.

La Confraria de la Puríssima organitza aquest cap de setmana, i pel pont, visites guiades a la basílica per explicar qui són els favets. Ahir van tenir lloc les dues primeres. La seva creació i evolució no és una qüestió menor per a la història de Manresa. El principal element que identifica els favets és la capella d'estil neoclàssic que du el seu nom i que s'aixeca al mig de l'espai central del claustre, i que ahir va servir de punt de partida de les visites dirigides per Francesc Gibert, que ja havia fet de guia a la Seu. La Confraria de la Puríssima va ser batejada popularment com la dels favets perquè en la revolta pagesa i antisenyorial del 1688 a Manresa, anomenada l'Avalot de les Faves, els favets van ser els que es van posicionar a favor dels canonges quan aquests van reclamar el 10% de les collites.

Ahir, una quinzena de persones, entre les quals manresans i turistes que havien vingut a passar el cap de setmana al Bages, es van endinsar en la història dels favets.

Una de les parades a la visita és el museu, al qual s'accedeix per l'escala de cargol que queda situada al costat del baptisteri, on es van mostrar les pintures que expliquen una de les llegendes més emblemàtiques de la història local, la que narra la resurrecció, explicava Gibert, del canonge Francesc Mulet. «Va morir assassinat el 1428, 60 anys abans de la creació de la confraria. En aquell moment hi havia una controvèrsia entre els que deien que Maria va concebre Jesús en pecat, i els que defensaven que va ser un fet diví. Després de mort, Mulet, que creia en la versió del pecat original, va ressuscitar nou hores per dir que estava equivocat. Amb aquest caldo de cultiu es crea la confraria la Puríssima».