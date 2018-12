Les famílies monoparentals encara poden demanar ajut per pagar l'IBI a Manresa

Les famílies monoparentals que vulguin obtenir un ajut per al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a Manresa encara ho poden fer fins al 28 de desembre.

La finalitat d'aquesta subvenció és el suport a les famílies monoparentals i, a més, equiparar la repercussió que té l'IBI en l'economia de la llar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses. El termini per presentar la sol·licitud per obtenir aquest ajut va començar el 5 de novembre passat.

Poden sol·licitar l'ajut les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual.

També aquelles que visquin en règim de lloguer i puguin acreditar, mitjançant l'aportació del contracte, que assumeixen el cost de l'impost sobre béns immobles.

La quantitat de l'ajuda es determinarà en funció de l'aplicació d'un barem segons els ingressos anuals de la família sol·licitant, i l'ajut pot anar des del 10% fins al 90% de l'impost.

L'Ajuntament de Manresa va activar el programa d'ajudes a famílies monoparentals d'enguany en una resolució que es va aprovar el 9 d'octubre passat.

Tercer any

És el tercer any que s'aplica aquest tipus d'ajut. El juny del 2016, l'entitat Dones Solidàries del Bages va defensar en un ple municipal una moció per a l'aplicació d'ajudes municipals a famílies monoparentals. En aquella mateixa sessió plenària el govern va aprovar fer descomptes a l'IBI, mesura que s'ha anat repetint cada any i que ja s'aplicava en el cas de les famílies nombroses que ho acreditaven i ho sol·licitaven.

Dones Solidàries del Bages va reclamar durant la intervenció al ple el mateix tractament pel que fa a altres taxes municipals, preus públics i impostos.