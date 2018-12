L'ICS organitza una jornada per potenciar la investigació entre els seus professionals

L'ICS Catalunya Central celebrarà, el proper divendres 14 de desembre, la Segona Jornada de Recerca i Innovació amb els objectius de potenciar els treballs d'investigació entre els seus professionals, estrènyer la col·laboració amb altres entitats de l'àmbit de la salut i donar visibilitat als projectes dels investigadors del territori. Aquests aspectes són peces clau per a la innovació en la prestació de serveis sanitaris —necessària per als professionals del territori a causa de les característiques sociodemogràfiques de la zona, de gran dispersió geogràfica. La sessió es farà a la Torre Busquet de Manresa durant tot el matí.

La jornada, que l'any passat va reunir uns 170 professionals i on es van presentar una dotzena de treballs, s'iniciarà amb la conferència inaugural sobre la Cochrane Library, una eina útil per a la recerca en salut, a càrrec de Sera Tort —que n'és editora. Posteriorment, es farà la presentació dels treballs de recerca seleccionats.

A les 12 del migdia, els assistents faran un taller pràctic per aprofundir en les tècniques participatives —a càrrec d'Anna Berenguera de l'IDIAPJGol. La sessió vol donar a conèixer mètodes i tècniques participatives per involucrar la ciutadania en les diferents fases d'un estudi de recerca (generació de la idea, disseny de l'estudi, procés d'implementació del projecte, difusió de resultats, etc). Per aprofundir en aquest tema, la Unitat de Suport a la Recerca de l'ICS Catalunya Central oferirà, el proper any, un curs de metodologia qualitativa als seus professionals.

A continuació serà el torn de presentació de diversos grups de recerca acreditats al territori —a càrrec de l'ICS Catalunya Central, l'Hospital Universitari Santa Creu de Vic, Althaia i UVic-UCC.

Per finalitzar la Jornada, Marta Otero —videgana de Recerca de la Facultat de Medicina del centre universitari— presentarà les línies de doctorat de la UVic-UCC i es farà el lliurament de premis a les dues millors comunicacions presentades a la Jornada.

Actualment, la Unitat de Suport a la Recerca de l'ICS Catalunya Central està oferint als professionals de totes les categories els recursos necessaris per dur a terme les seves propostes investigadores. A més, ha iniciat col·laboracions amb altres institucions del territori i grups de recerca per desenvolupar eines que els permetin donar al pacient una atenció sanitària més integrada.