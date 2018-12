Arrenca una nova fase de millores del mercat municipal de Puigmercadal

Han començat les obres d'adequació de la nova zona de degustació i dels nous lavabos del mercat municipal de Puigmercadal de Manresa.

L'actuació té una durada d'un mes i mig, aproximadament, i un cost global de 70.920 euros -47.592 euros per a la zona de degustació i 23.328 euros per als nous lavabos, situats a la planta baixa. La zona de degustació ocupa l'espai d'una de les illes de parades del mercat, ara desapareguda, on es disposaran taules, taulells, cadires i tamborets. Aquest nou espai també disposarà d'un armari-cuina on netejar estris, emmagatzemar-los o escalfar-hi plats. La construcció dels nous lavabos, situats a la mateixa planta que les parades, evitarà que els compradors hagin de pujar a una planta diferent com passa ara. Els lavabos consten d'unes piques i de dues cabines que són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. El juliol passat el mercat ja va estrenar els nous accessos.