Suport a un centre d'arts escèniques a l'edifici del teatre Conservatori

Núria Soler, de l'Agrupació Cultural del Bages i en representació dels Amics del Conservatori, ha intervingut al ple municipal per reclamar suport a la creació d'un centre de les arts escèniques a l'edifici del teatre Conservatori de Manresa.

La moció aprovada expressa la voluntat política que Manresa tingui un equipament adequat destinat a les arts escèniques com van proposar les entitats que formen la Plataforma Amics del Conservatori el passat 9 de novembre.

S'elaborarà una diagnosi estructural i constructiva completa de l'estat de l'edifici del Conservatori per contrastar la viabilitat tècnica de fer-hi aquest centre de les arts escèniques i s'alaborarà un programa funcional a través d'un procés participatiu amb els agents implicats per consensuar els continguts i el seu dimensionat.

Concurs d'idees

També s'acorda convocar un concurs d'idees per trobar la millor solució per resoldre el programa funcional i l'encaix urbà de l'edifici i es redactarà un pla director que planifiqui les inversions i el projecte executiu que permeti contractar les fases d'obres necessàries en funció de la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament.